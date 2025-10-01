L'indice del costo del lavoro t/t indica le variazioni dei costi del lavoro pagati dai datori di lavoro durante il trimestre in corso rispetto al precedente. È calcolato come il rapporto tra un singolo costo del lavoro dipendente e la produttività del lavoro (definito come PIL per una persona occupata). L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori.

Ultimi valori: