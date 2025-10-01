Calendario Economico
Indice del Costo del Lavoro Nuova Zelanda t/t (New Zealand Labor Cost Index q/q)
|Basso
|0.6%
|0.5%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice del costo del lavoro t/t indica le variazioni dei costi del lavoro pagati dai datori di lavoro durante il trimestre in corso rispetto al precedente. È calcolato come il rapporto tra un singolo costo del lavoro dipendente e la produttività del lavoro (definito come PIL per una persona occupata). L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del Costo del Lavoro Nuova Zelanda t/t (New Zealand Labor Cost Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
