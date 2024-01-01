CNormalMembershipFunction

Clase para la implementación de la función simétrica de pertenencia de Gauss con los parámetros B y Sigma.

Descripción

La función simétrica de pertenencia de Gauss se forma usando la distribución de Gauss. En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CNormalMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción B Retorna y establece el centro de la función de pertenencia. Sigma Retorna y establece el parámetro de curvatura de la función de pertenencia. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo