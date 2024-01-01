DocumentaciónSecciones
CNormalMembershipFunction

Clase para la implementación de la función simétrica de pertenencia de Gauss con los parámetros B y Sigma.

Descripción

La función simétrica de pertenencia de Gauss se forma usando la distribución de Gauss.  En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.  

fuzzy_norm_function

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

   class CNormalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      IMembershipFunction

          CNormalMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

B

Retorna y establece el centro de la función de pertenencia.

Sigma

Retorna y establece el parámetro de curvatura de la función de pertenencia.

GetValue

Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     NormalMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CNormalMembershipFunction func1(5,0.5);
CNormalMembershipFunction func2(5,1);
CNormalMembershipFunction func3(5,3);
//--- Create wrappers for membership functions
double NormalMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double NormalMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double NormalMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"NormalMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"NormalMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("NormalMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 0.0]");
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 1]");
   graphic.CurveAdd(NormalMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[5, 3]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
