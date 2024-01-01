CSigmoidalMembershipFunction

Clase para la implementación de la función sigmoidal de pertenencia con los parámetros A y C.

Descripción

La función sigmoidal se usa para establecer funciones de pertenencia monótonas. Con su ayuda se puede crear una función de pertenencia con valores iguales a 1, comenzando por un cierto valor del argumento. Tales funciones convienen si es necesario indicar términos lingüísticos del tipo "corto" o "largo".

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CSigmoidalMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción A Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la función de pertenencia. С Retorna y establece el parámetro de la coordenada de inflexión de la función de pertenencia. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Ejemplo