CSigmoidalMembershipFunction
Clase para la implementación de la función sigmoidal de pertenencia con los parámetros A y C.
Descripción
La función sigmoidal se usa para establecer funciones de pertenencia monótonas. Con su ayuda se puede crear una función de pertenencia con valores iguales a 1, comenzando por un cierto valor del argumento. Tales funciones convienen si es necesario indicar términos lingüísticos del tipo "corto" o "largo".
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
|
class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CSigmoidalMembershipFunction
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la función de pertenencia.
|
Retorna y establece el parámetro de la coordenada de inflexión de la función de pertenencia.
|
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
|
//+------------------------------------------------------------------+