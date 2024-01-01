DocumentaciónSecciones
Clase para la implementación de la función sigmoidal de pertenencia con los parámetros A y C.

Descripción

La función sigmoidal se usa para establecer funciones de pertenencia monótonas. Con su ayuda se puede crear una función de pertenencia con valores iguales a 1, comenzando por un cierto valor del argumento. Tales funciones convienen si es necesario indicar términos lingüísticos del tipo "corto" o "largo".

fuzzy_sigmoidal_function

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

   class CSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      IMembershipFunction

          CSigmoidalMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

A

Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la función de pertenencia.

С

Retorna y establece el parámetro de la coordenada de inflexión de la función de pertenencia.

GetValue

Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  SigmoidalMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CSigmoidalMembershipFunction func1(-2, 4);
CSigmoidalMembershipFunction func2(1, 4);
CSigmoidalMembershipFunction func3(2, 4);
//--- Create wrappers for membership functions
double SigmoidalMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double SigmoidalMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double SigmoidalMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"SigmoidalMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"SigmoidalMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("SigmoidalMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(SigmoidalMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[-2, 4]");
   graphic.CurveAdd(SigmoidalMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[1, 4]");
   graphic.CurveAdd(SigmoidalMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[2, 4]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
A