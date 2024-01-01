CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Clase para la implementación de la función general de pertenencia en forma de campana con los parámetros A, B y C.
Descripción
La función generalizada de pertenencia en forma de campana es parecida por su forma a la de Gauss. En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
|
class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CGeneralizedBellShapedMembershipFunction
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna y establece el coeficiente de concentración de la función de pertenencia.
|
Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la función de pertenencia.
|
Retorna y establece la coordenada del máximo de la función de pertenencia.
|
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
|
//+------------------------------------------------------------------+