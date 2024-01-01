CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de la función general de pertenencia en forma de campana con los parámetros A, B y C.

Descripción

La función generalizada de pertenencia en forma de campana es parecida por su forma a la de Gauss. En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CGeneralizedBellShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CGeneralizedBellShapedMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción A Retorna y establece el coeficiente de concentración de la función de pertenencia. B Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la función de pertenencia. С Retorna y establece la coordenada del máximo de la función de pertenencia. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

