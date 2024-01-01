CNormalCombinationMembershipFunction

Clase para la implementación de la función bilateral de pertenencia de Gauss con los parámetros A, B y C.

Descripción

La función bilateral de pertenencia de Gauss se forma usando la distribución de Gauss. Permite establecer una función de pertenencia asimétrica. En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CNormalCombinationMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción B1 Retorna y establece el valor del primer centro de la función de pertenencia. B2 Retorna y establece el valor del segundo centro de la función de pertenencia. Sigma1 Retorna y establece el primer parámetro de curvatura de la función de pertenencia. Sigma2 Retorna y establece el segundo parámetro de curvatura de la función de pertenencia. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo