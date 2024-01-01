CNormalCombinationMembershipFunction
Clase para la implementación de la función bilateral de pertenencia de Gauss con los parámetros A, B y C.
Descripción
La función bilateral de pertenencia de Gauss se forma usando la distribución de Gauss. Permite establecer una función de pertenencia asimétrica. En toda la zona de definición la función es suave y adopta valores diferentes a cero.
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
class CNormalCombinationMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Jerarquía de herencia
CNormalCombinationMembershipFunction
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna y establece el valor del primer centro de la función de pertenencia.
Retorna y establece el valor del segundo centro de la función de pertenencia.
Retorna y establece el primer parámetro de curvatura de la función de pertenencia.
Retorna y establece el segundo parámetro de curvatura de la función de pertenencia.
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
