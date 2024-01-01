CProductTwoSigmoidalMembershipFunction

Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de producto de dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2.

Descripción

El producto de funciones de pertenenecia sigmoidales se aplica para crear funciones asimétricas suaves. Con su ayuda se puede crear una función de pertenencia con valores iguales a 1, comenzando por un cierto valor del argumento. Tales funciones convienen si es necesario indicar términos lingüísticos del tipo "corto" o "largo".

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions

Métodos de clase

Método de clase Descripción A1 Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la primera función de pertenencia. A2 Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la segunda función de pertenencia. C1 Retorna el parámetro de la coordenada de inflexión de la primera función de pertenencia. C2 Retorna el parámetro de la coordenada de inflexión de la segunda función de pertenencia. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo