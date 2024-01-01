CProductTwoSigmoidalMembershipFunction
Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de producto de dos funciones sigmoidales con los parámetros А1, А2, С1, С2.
Descripción
El producto de funciones de pertenenecia sigmoidales se aplica para crear funciones asimétricas suaves. Con su ayuda se puede crear una función de pertenencia con valores iguales a 1, comenzando por un cierto valor del argumento. Tales funciones convienen si es necesario indicar términos lingüísticos del tipo "corto" o "largo".
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
|
class CProductTwoSigmoidalMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la primera función de pertenencia.
|
Retorna y establece el coeficiente de inclinación de la segunda función de pertenencia.
|
Retorna el parámetro de la coordenada de inflexión de la primera función de pertenencia.
|
Retorna el parámetro de la coordenada de inflexión de la segunda función de pertenencia.
|
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
|
//+------------------------------------------------------------------+