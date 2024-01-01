CZ_ShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de una función de pertenencia en forma de Z con los parámetros A y B.

Descripción

La función crea una función de pertenencia en forma de Z de dos parámetros. Se trata de una función no creciente de pertenencia que adopta valores de 1 a 0. Los parámetros de la función definen un intervalo dentro del cual la función decrece de forma no lineal de 0 a 1.

Con la ayuda de la función se pueden presentar conjuntos difusos del tipo "muy bajo". Es decir, crea funciones no crecientes de pertenencia con saturación.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CZ_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CZ_ShapedMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción A Retorna y establece el parámetro del comienzo del intervalo de decrecimiento. B Retorna y establece el parámetro de la finalización del intervalo de decrecimiento. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Ejemplo