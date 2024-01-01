DocumentaciónSecciones
CTrapezoidMembershipFunction

Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de trapecio con los parámetros X1, X2, X3 y X4.  

Descripción

La función se forma con el uso de una aproximación lineal por segmentos. Se trata de una generalización de la función triangular, que permite establecer el núcleo de un conjunto difuso en forma de intervalo. Esta función de pertenencia da la posibilidad de interpretar cómodamente la valoración optmista/pesimista.

Se usa para definir funciones asimétricas de pertenencia de variables, cuyos valores más probables se aplican en un cierto intervalo.

fuzzy_trapezoid_function

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

   class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      IMembershipFunction

          CTrapezoidMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

X1

Retorna y establece el valor del primer punto en la abscisa.

X2

Retorna y establece el valor del segundo punto en la abscisa.

X3

Retorna y establece el valor del tercer punto en la abscisa.

X4

Retorna y establece el valor del cuarto punto en la abscisa.

GetValue

Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  TrapezoidMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- Create membership functions
CTrapezoidMembershipFunction func1(0,2,5,5);
CTrapezoidMembershipFunction func2(0,3,7,10);
CTrapezoidMembershipFunction func3(4,8,8,10);
//--- Create wrappers for membership functions
double TrapezoidMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrapezoidMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrapezoidMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("TrapezoidMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- create curve
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5, 5]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 7, 10]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 8, 8, 10]");
//--- sets the X-axis properties
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- sets the Y-axis properties
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- plot
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
