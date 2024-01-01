CTrapezoidMembershipFunction

Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de trapecio con los parámetros X1, X2, X3 y X4.

Descripción

La función se forma con el uso de una aproximación lineal por segmentos. Se trata de una generalización de la función triangular, que permite establecer el núcleo de un conjunto difuso en forma de intervalo. Esta función de pertenencia da la posibilidad de interpretar cómodamente la valoración optmista/pesimista.

Se usa para definir funciones asimétricas de pertenencia de variables, cuyos valores más probables se aplican en un cierto intervalo.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CTrapezoidMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción X1 Retorna y establece el valor del primer punto en la abscisa. X2 Retorna y establece el valor del segundo punto en la abscisa. X3 Retorna y establece el valor del tercer punto en la abscisa. X4 Retorna y establece el valor del cuarto punto en la abscisa. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo