CTriangularMembershipFunction

Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de triángulo con los parámetros X1, X2, X3 y X4.

Descripción

La función crea una función de pertenencia en forma de triángulo. Se trata de una función de pertenencia sencilla, además de ser la más usada.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CTriangularMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CTriangularMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción X1 Retorna el valor del primer punto en la abscisa. X2 Retorna valor del segundo punto en la abscisa. X3 Retorna el valor del tercer punto en la abscisa. ToNormalMF Transforma la función triangular de pertenencia en una función de Gauss. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo