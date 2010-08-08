CTriangularMembershipFunction
Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de triángulo con los parámetros X1, X2, X3 y X4.
Descripción
La función crea una función de pertenencia en forma de triángulo. Se trata de una función de pertenencia sencilla, además de ser la más usada.
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
class CTriangularMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
Jerarquía de herencia
CTriangularMembershipFunction
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna el valor del primer punto en la abscisa.
Retorna valor del segundo punto en la abscisa.
Retorna el valor del tercer punto en la abscisa.
Transforma la función triangular de pertenencia en una función de Gauss.
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
