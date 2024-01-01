CP_ShapedMembershipFunction

Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de Pi con los parámetros A, B, C y D.

Descripción

La función de pertenencia en forma de Pi tiene la forma de un trapecio de líneas curvas. La función se usa para crear funciones de pertenencia asimétricas con una transición suave de una valoración pesimista de un número difuso hacia una valoración optimista del mismo.

Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.

Declaración

class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

Jerarquía de herencia CObject IMembershipFunction CP_ShapedMembershipFunction

Métodos de clase

Método de clase Descripción A Retorna y establece el parámetro del comienzo de un conjunto difuso. B Retorna y establece el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso. C Retorna y establece el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso. D Retorna y establece el parámetro de la finalización de un conjunto difuso. GetValue Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.

Métodos heredados de la clase CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Ejemplo