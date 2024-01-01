CP_ShapedMembershipFunction
Clase para la implementación de la función de pertenencia en forma de Pi con los parámetros A, B, C y D.
Descripción
La función de pertenencia en forma de Pi tiene la forma de un trapecio de líneas curvas. La función se usa para crear funciones de pertenencia asimétricas con una transición suave de una valoración pesimista de un número difuso hacia una valoración optimista del mismo.
Un ejemplo de código para construir este gráfico se muestra más abajo.
Declaración
|
class CP_ShapedMembershipFuncion : public IMembershipFunction
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CP_ShapedMembershipFunction
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna y establece el parámetro del comienzo de un conjunto difuso.
|
Retorna y establece el primer parámetro del núcleo de un conjunto difuso.
|
Retorna y establece el segundo parámetro del núcleo de un conjunto difuso.
|
Retorna y establece el parámetro de la finalización de un conjunto difuso.
|
Calcula el valor de la función de pertenenecia según el argumento indicado.
|
//+------------------------------------------------------------------+