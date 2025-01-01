Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Capacity CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Capacity (método Get) Retorna la capacidad actual de la lista. int Capacity(); Valor devuelto Retorna la capacidad actual de la lista. Capacity (método Set) Retrona y establece la capacidad total de la lista void Capacity( const int capacity // valor de la capacidad ); Parámetros capacity [in] Nuevo valor de la capacidad. CArrayList<T> Count