DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Capacity 

Capacity (método Get)

Retorna la capacidad actual de la lista.

int Capacity();

Valor devuelto

Retorna la capacidad actual de la lista.

Capacity (método Set)

Retrona y establece la capacidad total de la lista

void Capacity(
   const int  capacity     // valor de la capacidad
   );

Parámetros

capacity

[in]  Nuevo valor de la capacidad.