Remove

Elimina la primera aparición de un elemento especificado de la lista.

bool Remove(
    item     // valor del elemento
   );

Parámetros

item

[in]  Valor del elemento que se debe eliminar.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.