Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Remove CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Remove Elimina la primera aparición de un elemento especificado de la lista. bool Remove( T item // valor del elemento ); Parámetros item [in] Valor del elemento que se debe eliminar. Valor devuelto Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false. Clear RemoveAt