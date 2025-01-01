BinarySearch

Busca un valor especificado en una lista ordenada de manera ascendente.

Versión para la búsqueda con un rango de valores indicado, usando, además, una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

int BinarySearch(

const int index,

const int count,

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Versión para la búsqueda, con uso de una clase que implementa la interfaz IComparable<T> para comparar elementos.

int BinarySearch(

T item,

IComparer<T>* comparer

);

Versión para la búsqueda, con uso del método global ::Compare para comparar elementos.

int BinarySearch(

T item

);

Parámetros

index

[in] Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.

count

[in] Longitud del rango de búsqueda.

item

[in] Valor buscado.

*comparer

[in] Interfaz para comparar los elementos.

Valor devuelto

Retorna el índice del elemento encontrado. Si el valor buscado no se localiza, retorna el índice del menor elemento que se encuentre más cerca según su valor.