InsertRange
Inserta una colección o un conjunto de elementos en la lista según el índice especificado.
Versión para insertar una matriz.
|
bool InsertRange(
Versión para la inserción de la colección.
|
bool InsertRange(
Parámetros
index
[in] Índice a insertar.
&array[]
[in] Matriz que se debe insertar según el índice indicado.
*collection
[in] Colección que se debe insertar según el índice indicado.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.