InsertRange

Inserta una colección o un conjunto de elementos en la lista según el índice especificado.

Versión para insertar una matriz.

bool InsertRange(

const int index,

const T& array[]

);

Versión para la inserción de la colección.

bool InsertRange(

const int index,

ICollection<T>* collection

);

Parámetros

index

[in] Índice a insertar.

&array[]

[in] Matriz que se debe insertar según el índice indicado.

*collection

[in] Colección que se debe insertar según el índice indicado.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.