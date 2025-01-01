DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>InsertRange 

InsertRange

Inserta una colección o un conjunto de elementos en la lista según el índice especificado.

Versión para insertar una matriz.

bool InsertRange(
   const int  index,               // índice a insertar
   const T&   array[]              // matriz a insertar
   );

Versión para la inserción de la colección.

bool InsertRange(
   const int        index,         // índice a insertar
   ICollection<T>*  collection     // colección a insertar
   );

Parámetros

index

[in]  Índice a insertar.

&array[]

[in]  Matriz que se debe insertar según el índice indicado.

*collection

[in]  Colección que se debe insertar según el índice indicado.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.