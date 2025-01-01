- Capacity
LastIndexOf
Busca la última aparición de un valor en la lista.
Versión para buscar por toda la lista.
|
int LastIndexOf(
Versión para buscar desde la posición indicada y hasta el final de la lista.
|
int LastIndexOf(
Versión para buscar desde la posición indicada en el rango indicador.
|
int LastIndexOf(
Parámetros
item
[in] Valor buscado.
start_index
[in] Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.
count
[in] Longitud del rango de búsqueda.
Valor devuelto
Retorna el índice del último elemento encontrado. Si no se localiza el valor, retorna -1.