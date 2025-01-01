Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Insert CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Insert Inserta un elemento en la lista según el índice especificado. bool Insert( const int index, // índice a insertar T item // valor a insertar ); Parámetros index [in] Índice a insertar. item [in] Valor que se debe insertar según el índice indicado. Valor devuelto Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false. AddRange InsertRange