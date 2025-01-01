DocumentaciónSecciones
Inserta un elemento en la lista según el índice especificado.

bool Insert(
   const int  index,     // índice a insertar
   T          item       // valor a insertar
   );

Parámetros

index

[in]  Índice a insertar.

item

[in]  Valor que se debe insertar según el índice indicado.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.