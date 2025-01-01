DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>IndexOf 

Busca la primera aparición de un valor en la lista.

Versión para buscar por toda la lista.

int IndexOf(
    item                     // valor buscado
   );

Versión para buscar desde la posición indicada y hasta el final de la lista.

int IndexOf(
   T          item,            // valor buscado
   const int  start_index      // índice inicial
   );

Versión para buscar desde la posición indicada en el rango indicador.

int IndexOf(
   T          item,            // valor buscado
   const int  start_index,     // índice inicial
   const int  count            // rango de búsqueda
   );

Parámetros

item

[in]  Valor buscado.

start_index

[in]  Índice inicial desde el que comienza la búsqueda.

count

[in]  Longitud del rango de búsqueda.

Valor devuelto

Retorna el índice del primer elemento encontrado. Si no se localiza el valor, retorna -1.