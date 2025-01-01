DocumentaciónSecciones
Elimina un elemento especificado de la lista según el índice dado.

bool RemoveAt(
   const int  index     // índice
   );

Parámetros

index

[in]  Índice del elemento a eliminar.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.