RemoveAt

Elimina un elemento especificado de la lista según el índice dado.

bool  RemoveAt(
   const int  index      // índice
   );

Parámetros

index
[in]  Índice del elemento a eliminar.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false.

Remove
RemoveRange