Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datos genéricasCArrayList<T>Contains CapacityCountContainsTrimExcessTryGetValueTrySetValueAddAddRangeInsertInsertRangeCopyToBinarySearchIndexOfLastIndexOfClearRemoveRemoveAtRemoveRangeReverseSort Contains Determina si la lista contiene el elemento con el valor indicado. bool Contains( T item // valor buscado ); Parámetros item [in] Valor buscado. Valor devuelto Retorna true, si en la lista existe el elemento con el valor indicado, de lo contrario, false. Count TrimExcess