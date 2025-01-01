DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDouble 

AddArray

Añade al final del array los elementos de otro array.

bool  AddArray(
   const CArrayDouble*  src      // Puntero a la fuente
   )

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase fuente CArrayDouble con los elementos fuente que se desean añadir.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden añadir.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::AddArray(const CArrayDouble*)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- crea el array fuente
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- añade elementos
   //--- . . .
   //--- añade otro array
   if(!array.AddArray(src))
     {
      printf("Error al añadir el array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array fuente
   delete src;
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }