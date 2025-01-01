//--- ejemplo de CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- crea el array fuente

CArrayDouble *src=new CArrayDouble;

if(src==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

delete array;

return;

}

//--- añade elementos

//--- . . .

//--- inserta otro array

if(!array.InsertArray(src,0))

{

printf("Error de inserción en el array");

delete src;

delete array;

return;

}

//--- borra el array fuente

delete src;

//--- utiliza el array

//--- . . .

//--- borra el array

delete array;

}