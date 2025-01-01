DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayDoubleInsertArray 

InsertArray

Inserta un array de elementos de otro array a partir de la posición especificada.

bool  InsertArray(
   CArrayDouble*  src,     // Puntero a la fuente
   int            pos      // Posición
   )

Parámetros

src

[in] Puntero a la instancia fuente CArrayDouble con los elementos a insertar.

pos

[in] Posición a insertar en el array

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayDouble::InsertArray(const CArrayDouble*,int)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- crea el array fuente
   CArrayDouble *src=new CArrayDouble;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- añade elementos
   //--- . . .
   //--- inserta otro array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Error de inserción en el array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array fuente
   delete src;
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }