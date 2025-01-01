OnnxGetOutputCount

Obtener el número de parámetros de salida del modelo ONNX.

long OnnxGetOutputCount(

long onnx_handle

);

Parámetros

onnx_handle

[in] Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el número de parámetros de salida; de lo contrario, -1. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.