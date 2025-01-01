DocumentaciónSecciones
OnnxGetOutputCount

Obtener el número de parámetros de salida del modelo ONNX.

long  OnnxGetOutputCount(
   long   onnx_handle  // manejador de la sesión ONNX
   );

Parámetros

onnx_handle

[in]  Manejador del objeto de sesión ONNX creado a través de OnnxCreate o OnnxCreateFromBuffer.

Valor retornado

Si la ejecución tiene éxito, retornará el número de parámetros de salida; de lo contrario, -1. Para obtener el código de error, llame a la función GetLastError.