- 枚举
矩阵和向量运算的枚举
本章节说明各种矩阵和矢量方法中所用的枚举。
平滑类型枚举。
|
ID
|
描述
|
AVERAGE_NONE
|
不平均。为每个标签分别提供结果
|
AVERAGE_BINARY
|
标签1结果（二元分类）
|
AVERAGE_MICRO
|
平均误差矩阵结果（混淆矩阵）
|
AVERAGE_MACRO
|
每个标签误差矩阵结果的平均结果
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
加权平均结果
向量范数的枚举 vector::Norm。
|
ID
|
说明
|
VECTOR_NORM_INF
|
Inf 范数
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
负 Inf 范数
|
VECTOR_NORM_P
|
范数 P
矩阵范数的枚举 matrix::Norm，和获得的 matrix::Cond 矩阵条件数字。
|
ID
|
说明
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
弗罗贝尼乌斯（Frobenius）范数 norm
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
谱范数
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
原核范数
|
MATRIX_NORM_INF
|
Inf 范数
|
MATRIX_NORM_P1
|
P1 范数
|
MATRIX_NORM_P2
|
P2 范数
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
负 Inf 范数
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
负 P1 范数
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
负 P2 范数
卷积枚举 vector::Convolve，和互相关 vector::Correlate。
|
ID
|
说明
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
卷积满
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
卷积相同
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
卷积有效
回归矩阵枚举 vector::RegressionMetric。
|
ID
|
说明
|
REGRESSION_MAE
|
绝对平均误差
|
REGRESSION_MSE
|
均方误差
|
REGRESSION_RMSE
|
均方根误差
|
REGRESSION_R2
|
R 平方
|
REGRESSION_MAPE
|
平均绝对百分比误差
|
REGRESSION_MSPE
|
均方百分比误差
|
REGRESSION_RMSLE
|
均方根对数误差
|
REGRESSION_SMAPE
|
对称平均绝对百分比误差
|
REGRESSION_MAXE
|
最大绝对误差
|
REGRESSION_MEDE
|
中值绝对误差
|
REGRESSION_MPD
|
平均泊松偏差
|
REGRESSION_MGD
|
平均伽玛偏差
|
REGRESSION_EXPV
|
解释方差
分类问题的指标枚举。
|
ID
|
描述
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
所有类别的预测精度而言的模型质量
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
平均模型精度
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
平衡预测精度
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1评分。模型精度和召回率之间的调和平均值
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
Jaccard评分
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
预测目标类别真正值的模型准确性
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
模型完整性
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
误差曲线下的面积
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
正确标签出现在k个预测标签顶部的频率
损失函数计算的枚举 vector::Loss。
|
ID
|
说明
|
LOSS_MSE
|
均方根误差
|
LOSS_MAE
|
平均绝对误差
|
LOSS_CCE
|
Categorical Crossentropy
|
LOSS_BCE
|
Binary Crossentropy
|
LOSS_MAPE
|
平均绝对百分比误差
|
LOSS_MSLE
|
均方对数误差
|
LOSS_KLD
|
库尔巴克-莱布勒（Kullback-Leibler）背离
|
LOSS_COSINE
|
余弦相似性/邻近性
|
LOSS_POISSON
|
泊松（Poisson）
|
LOSS_HINGE
|
铰链
|
LOSS_SQ_HINGE
|
方形铰链
|
LOSS_CAT_HINGE
|
分类铰链
|
LOSS_LOG_COSH
|
双曲余弦的对数
|
LOSS_HUBER
|
胡贝尔（Huber）
激活函数的枚举 vector::Activation，和激活函数导数 vector::Derivative。
|
ID
|
说明
|
AF_ELU
|
指数线性单位
|
AF_EXP
|
指数
|
AF_GELU
|
高斯误差线性单位
|
AF_HARD_SIGMOID
|
硬 Sigmoid
|
AF_LINEAR
|
线性
|
AF_LRELU
|
泄漏整流线性单元
|
AF_RELU
|
重新定义的线性单元
|
AF_SELU
|
缩放指数线性单位
|
AF_SIGMOID
|
西格玛（Sigmoid）
|
AF_SOFTMAX
|
Softmax
|
AF_SOFTPLUS
|
Softplus
|
AF_SOFTSIGN
|
Softsign
|
AF_SWISH
|
Swish
|
AF_TANH
|
双曲正切函数
|
AF_TRELU
|
阈值线性修正单元
Sort 函数的排序类型枚举。
|
ID
|
说明
|
SORT_ASCENDING
|
升序排序
|
SORT_DESCENDING
|
降序排序
用于在矩阵所有统计函数中指定轴线的枚举。
|
ID
|
描述
|
AXIS_NONE
|
没有指定坐标轴。对所有矩阵元素执行计算，类似向量(请参见Flat方法)。
|
AXIS_HORZ
|
横轴
|
AXIS_VERT
|
竖轴