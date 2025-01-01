矩阵和向量运算的枚举

本章节说明各种矩阵和矢量方法中所用的枚举。

ENUM_AVERAGE_MODE

平滑类型枚举。

ID 描述 AVERAGE_NONE 不平均。为每个标签分别提供结果 AVERAGE_BINARY 标签1结果（二元分类） AVERAGE_MICRO 平均误差矩阵结果（混淆矩阵） AVERAGE_MACRO 每个标签误差矩阵结果的平均结果 AVERAGE_WEIGHTED 加权平均结果

ENUM_VECTOR_NORM

向量范数的枚举 vector::Norm。

ID 说明 VECTOR_NORM_INF Inf 范数 VECTOR_NORM_MINUS_INF 负 Inf 范数 VECTOR_NORM_P 范数 P

ENUM_MATRIX_NORM

矩阵范数的枚举 matrix::Norm，和获得的 matrix::Cond 矩阵条件数字。

ID 说明 MATRIX_NORM_FROBENIUS 弗罗贝尼乌斯（Frobenius）范数 norm MATRIX_NORM_SPECTRAL 谱范数 MATRIX_NORM_NUCLEAR 原核范数 MATRIX_NORM_INF Inf 范数 MATRIX_NORM_P1 P1 范数 MATRIX_NORM_P2 P2 范数 MATRIX_NORM_MINUS_INF 负 Inf 范数 MATRIX_NORM_MINUS_P1 负 P1 范数 MATRIX_NORM_MINUS_P2 负 P2 范数

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

卷积枚举 vector::Convolve，和互相关 vector::Correlate。

ID 说明 VECTOR_CONVOLVE_FULL 卷积满 VECTOR_CONVOLVE_SAME 卷积相同 VECTOR_CONVOLVE_VALID 卷积有效

ENUM_REGRESSION_METRIC

回归矩阵枚举 vector::RegressionMetric。

ID 说明 REGRESSION_MAE 绝对平均误差 REGRESSION_MSE 均方误差 REGRESSION_RMSE 均方根误差 REGRESSION_R2 R 平方 REGRESSION_MAPE 平均绝对百分比误差 REGRESSION_MSPE 均方百分比误差 REGRESSION_RMSLE 均方根对数误差 REGRESSION_SMAPE 对称平均绝对百分比误差 REGRESSION_MAXE 最大绝对误差 REGRESSION_MEDE 中值绝对误差 REGRESSION_MPD 平均泊松偏差 REGRESSION_MGD 平均伽玛偏差 REGRESSION_EXPV 解释方差

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

分类问题的指标枚举。

ID 描述 CLASSIFICATION_ACCURACY 所有类别的预测精度而言的模型质量 CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION 平均模型精度 CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY 平衡预测精度 CLASSIFICATION_F1 F1评分。模型精度和召回率之间的调和平均值 CLASSIFICATION_JACCARD Jaccard评分 CLASSIFICATION_PRECISION 预测目标类别真正值的模型准确性 CLASSIFICATION_RECALL 模型完整性 CLASSIFICATION_ROC_AUC 误差曲线下的面积 CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY 正确标签出现在k个预测标签顶部的频率

ENUM_LOSS_FUNCTION

损失函数计算的枚举 vector::Loss。

ID 说明 LOSS_MSE 均方根误差 LOSS_MAE 平均绝对误差 LOSS_CCE Categorical Crossentropy LOSS_BCE Binary Crossentropy LOSS_MAPE 平均绝对百分比误差 LOSS_MSLE 均方对数误差 LOSS_KLD 库尔巴克-莱布勒（Kullback-Leibler）背离 LOSS_COSINE 余弦相似性/邻近性 LOSS_POISSON 泊松（Poisson） LOSS_HINGE 铰链 LOSS_SQ_HINGE 方形铰链 LOSS_CAT_HINGE 分类铰链 LOSS_LOG_COSH 双曲余弦的对数 LOSS_HUBER 胡贝尔（Huber）

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

激活函数的枚举 vector::Activation，和激活函数导数 vector::Derivative。

ID 说明 AF_ELU 指数线性单位 AF_EXP 指数 AF_GELU 高斯误差线性单位 AF_HARD_SIGMOID 硬 Sigmoid AF_LINEAR 线性 AF_LRELU 泄漏整流线性单元 AF_RELU 重新定义的线性单元 AF_SELU 缩放指数线性单位 AF_SIGMOID 西格玛（Sigmoid） AF_SOFTMAX Softmax AF_SOFTPLUS Softplus AF_SOFTSIGN Softsign AF_SWISH Swish AF_TANH 双曲正切函数 AF_TRELU 阈值线性修正单元

ENUM_SORT_MODE

Sort 函数的排序类型枚举。

ID 说明 SORT_ASCENDING 升序排序 SORT_DESCENDING 降序排序

ENUM_MATRIX_AXIS

用于在矩阵所有统计函数中指定轴线的枚举。