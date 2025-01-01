文档部分
MQL5参考矩阵和向量方法矩阵和向量类型枚举 
  • 枚举

矩阵和向量运算的枚举

本章节说明各种矩阵和矢量方法中所用的枚举。

 

ENUM_AVERAGE_MODE

平滑类型枚举。

ID

描述

AVERAGE_NONE

不平均。为每个标签分别提供结果

AVERAGE_BINARY

标签1结果（二元分类）

AVERAGE_MICRO

平均误差矩阵结果（混淆矩阵）

AVERAGE_MACRO

每个标签误差矩阵结果的平均结果

AVERAGE_WEIGHTED

加权平均结果

 

ENUM_VECTOR_NORM

向量范数的枚举 vector::Norm

ID

说明

VECTOR_NORM_INF

Inf 范数

VECTOR_NORM_MINUS_INF

负 Inf 范数

VECTOR_NORM_P

范数 P

 

ENUM_MATRIX_NORM

矩阵范数的枚举 matrix::Norm，和获得的 matrix::Cond 矩阵条件数字。

ID

说明

MATRIX_NORM_FROBENIUS

弗罗贝尼乌斯（Frobenius）范数 norm

MATRIX_NORM_SPECTRAL

谱范数

MATRIX_NORM_NUCLEAR

原核范数

MATRIX_NORM_INF

Inf 范数

MATRIX_NORM_P1

P1 范数

MATRIX_NORM_P2

P2 范数

MATRIX_NORM_MINUS_INF

负 Inf 范数

MATRIX_NORM_MINUS_P1

负 P1 范数

MATRIX_NORM_MINUS_P2

负 P2 范数

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

卷积枚举 vector::Convolve，和互相关 vector::Correlate

ID

说明

VECTOR_CONVOLVE_FULL

卷积满

VECTOR_CONVOLVE_SAME

卷积相同

VECTOR_CONVOLVE_VALID

卷积有效

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

回归矩阵枚举 vector::RegressionMetric

ID

说明

REGRESSION_MAE

绝对平均误差

REGRESSION_MSE

均方误差

REGRESSION_RMSE

均方根误差

REGRESSION_R2

R 平方

REGRESSION_MAPE

平均绝对百分比误差

REGRESSION_MSPE

均方百分比误差

REGRESSION_RMSLE

均方根对数误差

REGRESSION_SMAPE

对称平均绝对百分比误差

REGRESSION_MAXE

最大绝对误差

REGRESSION_MEDE

中值绝对误差

REGRESSION_MPD

平均泊松偏差

REGRESSION_MGD

平均伽玛偏差

REGRESSION_EXPV

解释方差

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

分类问题的指标枚举。

ID

描述

CLASSIFICATION_ACCURACY

所有类别的预测精度而言的模型质量

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

平均模型精度

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

平衡预测精度

CLASSIFICATION_F1

F1评分。模型精度和召回率之间的调和平均值

CLASSIFICATION_JACCARD

Jaccard评分

CLASSIFICATION_PRECISION

预测目标类别真正值的模型准确性

CLASSIFICATION_RECALL

模型完整性

CLASSIFICATION_ROC_AUC

误差曲线下的面积

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

正确标签出现在k个预测标签顶部的频率

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

损失函数计算的枚举 vector::Loss

ID

说明

LOSS_MSE

均方根误差

LOSS_MAE

平均绝对误差

LOSS_CCE

Categorical Crossentropy

LOSS_BCE

Binary Crossentropy

LOSS_MAPE

平均绝对百分比误差

LOSS_MSLE

均方对数误差

LOSS_KLD

库尔巴克-莱布勒（Kullback-Leibler）背离

LOSS_COSINE

余弦相似性/邻近性

LOSS_POISSON

泊松（Poisson）

LOSS_HINGE

铰链

LOSS_SQ_HINGE

方形铰链

LOSS_CAT_HINGE

分类铰链

LOSS_LOG_COSH

双曲余弦的对数

LOSS_HUBER

胡贝尔（Huber）

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

激活函数的枚举 vector::Activation，和激活函数导数 vector::Derivative

ID

说明

AF_ELU

指数线性单位

AF_EXP

指数

AF_GELU

高斯误差线性单位

AF_HARD_SIGMOID

硬 Sigmoid

AF_LINEAR

线性

AF_LRELU

泄漏整流线性单元

AF_RELU

重新定义的线性单元

AF_SELU

缩放指数线性单位

AF_SIGMOID

西格玛（Sigmoid）

AF_SOFTMAX

Softmax

AF_SOFTPLUS

Softplus

AF_SOFTSIGN

Softsign

AF_SWISH

Swish

AF_TANH

双曲正切函数

AF_TRELU

阈值线性修正单元

 

ENUM_SORT_MODE

Sort 函数的排序类型枚举。

ID

说明

SORT_ASCENDING

升序排序

SORT_DESCENDING

降序排序

 

ENUM_MATRIX_AXIS

用于在矩阵所有统计函数中指定轴线的枚举。

ID

描述

AXIS_NONE

没有指定坐标轴。对所有矩阵元素执行计算，类似向量(请参见Flat方法)。

AXIS_HORZ

横轴

AXIS_VERT

竖轴