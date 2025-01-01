행렬 및 벡터 연산에 대한 열거형

이 섹션에서는 다양한 행렬 및 벡터 메서드에 사용되는 열거형에 대해 설명합니다.

ENUM_AVERAGE_MODE

평활화 타입 열거형

ID 설명 AVERAGE_NONE 평균화 없음 각 라벨에 대한 결과가 별도로 제공됨 AVERAGE_BINARY 이진 분류에 대한 라벨 1 결과 AVERAGE_MICRO 평균 오류 행렬 결과(혼동 행렬) AVERAGE_MACRO 각 라벨의 오차 행렬 결과의 평균 결과 AVERAGE_WEIGHTED 가중 평균 결과

ENUM_VECTOR_NORM

vector::Norm에 대한 벡터 노름의 열거

ID 설명 VECTOR_NORM_INF Inf norm VECTOR_NORM_MINUS_INF Minus Inf norm VECTOR_NORM_P Norm P

ENUM_MATRIX_NORM

matrix::Norm에 대한 행렬 노름의 열거와 matrix::Cond 행렬 조건을 얻기 위한 행렬 노름의 열거.

ID 설명 MATRIX_NORM_FROBENIUS Frobenius norm MATRIX_NORM_SPECTRAL Spectral norm MATRIX_NORM_NUCLEAR Nuclear norm MATRIX_NORM_INF Inf norm MATRIX_NORM_P1 P1 norm MATRIX_NORM_P2 P2 norm MATRIX_NORM_MINUS_INF Minus Inf norm MATRIX_NORM_MINUS_P1 Minus P1 norm MATRIX_NORM_MINUS_P2 Minus P2 norm

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

변환 vector::Convolve을 위한 열거 와 cross-correlation vector::Correlate을 위한 열거.

ID 설명 VECTOR_CONVOLVE_FULL Convolve full VECTOR_CONVOLVE_SAME Convolve same VECTOR_CONVOLVE_VALID Convolve valid

ENUM_REGRESSION_METRIC

vector::RegressionMetric을 위한 회귀 메트릭의 열거.

ID 설명 REGRESSION_MAE 평균 절대 오차 REGRESSION_MSE 평균 제곱 오차 REGRESSION_RMSE 평균 제곱근 오차 REGRESSION_R2 결정계수(R-Squared) REGRESSION_MAPE 평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류 REGRESSION_MSPE 평균(Mean) 제곱 백분율 오류 REGRESSION_RMSLE 평균 제곱근 대수 오차 REGRESSION_SMAPE 대칭 평균(Mean) 절대 백분율 오류 REGRESSION_MAXE 최대 절대 오차 REGRESSION_MEDE 중앙값 절대 오차 REGRESSION_MPD 평균 포아송 편차 REGRESSION_MGD 평균 감마 편차 REGRESSION_EXPV 설명된 분산

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

분류 문제에 대한 메트릭 열거.

ID 설명 CLASSIFICATION_ACCURACY 모든 클래스의 예측 정확도 측면에서 모델 품질 CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION 모델 정확도 평균 CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY 균형 잡힌 예측 정확도 CLASSIFICATION_F1 F1 스코어. 모델 정밀도와 재현율 간의 조화 평균 CLASSIFICATION_JACCARD 자카드 스코어 CLASSIFICATION_PRECISION 대상 클래스에 대한 트루 포지티브 예측의 모델 정확도 CLASSIFICATION_RECALL 모델 완성도 CLASSIFICATION_ROC_AUC 에러 커브 아래 영역 CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY k 예측 라벨 위에 나타나는 올바른 라벨의 빈도

ENUM_LOSS_FUNCTION

손실 함수 계산 vector::Loss을 위한 열거.

ID 설명 LOSS_MSE 평균 제곱근 오차 LOSS_MAE 평균 절대 오차 LOSS_CCE 범주형 교차 엔트로피 LOSS_BCE 이진 크로스엔트로피 LOSS_MAPE 평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류 LOSS_MSLE 평균 제곱 대수 오차 LOSS_KLD 쿨백-라이블러 발산 LOSS_COSINE 코사인 유사성/근접성 LOSS_POISSON 푸아송 LOSS_HINGE 힌지 LOSS_SQ_HINGE 스퀘어드 힌지 LOSS_CAT_HINGE 범주형 힌지 LOSS_LOG_COSH 하이퍼볼릭 코사인의 로그 LOSS_HUBER 후버

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

활성화 함수 vector::Activation을 위한 열거와 활성화 함수 도함수 vector::Derivative을 위한 열거.

ID 설명 AF_ELU Exponential Linear Unit AF_EXP 지수 AF_GELU 가우시안 오차 선형 단위 AF_HARD_SIGMOID 하드 시그모이드 AF_LINEAR 선형 AF_LRELU Leaky Rectified Linear Unit AF_RELU REctified Linear Unit AF_SELU 스케일링된 지수 선형 단위 AF_SIGMOID 시그모이드 AF_SOFTMAX 소프트맥스 AF_SOFTPLUS 소프트플러스 AF_SOFTSIGN 소프트사인 AF_SWISH 스위시 AF_TANH 하이퍼볼릭 탄젠트 함수 AF_TRELU Thresholded Rectified Linear Unit

ENUM_SORT_MODE

다음에 대한 정렬 유형 열거Sort 함수.

ID 설명 SORT_ASCENDING 오름차순 정렬 SORT_DESCENDING 내림차순 정렬

ENUM_MATRIX_AXIS

행렬에서 모든 통계 함수에서 축을 지정하기 위한 열거형