- 열거형
행렬 및 벡터 연산에 대한 열거형
이 섹션에서는 다양한 행렬 및 벡터 메서드에 사용되는 열거형에 대해 설명합니다.
평활화 타입 열거형
|
ID
|
설명
|
AVERAGE_NONE
|
평균화 없음 각 라벨에 대한 결과가 별도로 제공됨
|
AVERAGE_BINARY
|
이진 분류에 대한 라벨 1 결과
|
AVERAGE_MICRO
|
평균 오류 행렬 결과(혼동 행렬)
|
AVERAGE_MACRO
|
각 라벨의 오차 행렬 결과의 평균 결과
|
AVERAGE_WEIGHTED
|
가중 평균 결과
vector::Norm에 대한 벡터 노름의 열거
|
ID
|
설명
|
VECTOR_NORM_INF
|
Inf norm
|
VECTOR_NORM_MINUS_INF
|
Minus Inf norm
|
VECTOR_NORM_P
|
Norm P
matrix::Norm에 대한 행렬 노름의 열거와 matrix::Cond 행렬 조건을 얻기 위한 행렬 노름의 열거.
|
ID
|
설명
|
MATRIX_NORM_FROBENIUS
|
Frobenius norm
|
MATRIX_NORM_SPECTRAL
|
Spectral norm
|
MATRIX_NORM_NUCLEAR
|
Nuclear norm
|
MATRIX_NORM_INF
|
Inf norm
|
MATRIX_NORM_P1
|
P1 norm
|
MATRIX_NORM_P2
|
P2 norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_INF
|
Minus Inf norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_P1
|
Minus P1 norm
|
MATRIX_NORM_MINUS_P2
|
Minus P2 norm
변환 vector::Convolve을 위한 열거 와 cross-correlation vector::Correlate을 위한 열거.
|
ID
|
설명
|
VECTOR_CONVOLVE_FULL
|
Convolve full
|
VECTOR_CONVOLVE_SAME
|
Convolve same
|
VECTOR_CONVOLVE_VALID
|
Convolve valid
vector::RegressionMetric을 위한 회귀 메트릭의 열거.
|
ID
|
설명
|
REGRESSION_MAE
|
평균 절대 오차
|
REGRESSION_MSE
|
평균 제곱 오차
|
REGRESSION_RMSE
|
평균 제곱근 오차
|
REGRESSION_R2
|
결정계수(R-Squared)
|
REGRESSION_MAPE
|
평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류
|
REGRESSION_MSPE
|
평균(Mean) 제곱 백분율 오류
|
REGRESSION_RMSLE
|
평균 제곱근 대수 오차
|
REGRESSION_SMAPE
|
대칭 평균(Mean) 절대 백분율 오류
|
REGRESSION_MAXE
|
최대 절대 오차
|
REGRESSION_MEDE
|
중앙값 절대 오차
|
REGRESSION_MPD
|
평균 포아송 편차
|
REGRESSION_MGD
|
평균 감마 편차
|
REGRESSION_EXPV
|
설명된 분산
분류 문제에 대한 메트릭 열거.
|
ID
|
설명
|
CLASSIFICATION_ACCURACY
|
모든 클래스의 예측 정확도 측면에서 모델 품질
|
CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION
|
모델 정확도 평균
|
CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY
|
균형 잡힌 예측 정확도
|
CLASSIFICATION_F1
|
F1 스코어. 모델 정밀도와 재현율 간의 조화 평균
|
CLASSIFICATION_JACCARD
|
자카드 스코어
|
CLASSIFICATION_PRECISION
|
대상 클래스에 대한 트루 포지티브 예측의 모델 정확도
|
CLASSIFICATION_RECALL
|
모델 완성도
|
CLASSIFICATION_ROC_AUC
|
에러 커브 아래 영역
|
CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY
|
k 예측 라벨 위에 나타나는 올바른 라벨의 빈도
손실 함수 계산 vector::Loss을 위한 열거.
|
ID
|
설명
|
LOSS_MSE
|
평균 제곱근 오차
|
LOSS_MAE
|
평균 절대 오차
|
LOSS_CCE
|
범주형 교차 엔트로피
|
LOSS_BCE
|
이진 크로스엔트로피
|
LOSS_MAPE
|
평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류
|
LOSS_MSLE
|
평균 제곱 대수 오차
|
LOSS_KLD
|
쿨백-라이블러 발산
|
LOSS_COSINE
|
코사인 유사성/근접성
|
LOSS_POISSON
|
푸아송
|
LOSS_HINGE
|
힌지
|
LOSS_SQ_HINGE
|
스퀘어드 힌지
|
LOSS_CAT_HINGE
|
범주형 힌지
|
LOSS_LOG_COSH
|
하이퍼볼릭 코사인의 로그
|
LOSS_HUBER
|
후버
활성화 함수 vector::Activation을 위한 열거와 활성화 함수 도함수 vector::Derivative을 위한 열거.
|
ID
|
설명
|
AF_ELU
|
Exponential Linear Unit
|
AF_EXP
|
지수
|
AF_GELU
|
가우시안 오차 선형 단위
|
AF_HARD_SIGMOID
|
하드 시그모이드
|
AF_LINEAR
|
선형
|
AF_LRELU
|
Leaky Rectified Linear Unit
|
AF_RELU
|
REctified Linear Unit
|
AF_SELU
|
스케일링된 지수 선형 단위
|
AF_SIGMOID
|
시그모이드
|
AF_SOFTMAX
|
소프트맥스
|
AF_SOFTPLUS
|
소프트플러스
|
AF_SOFTSIGN
|
소프트사인
|
AF_SWISH
|
스위시
|
AF_TANH
|
하이퍼볼릭 탄젠트 함수
|
AF_TRELU
|
Thresholded Rectified Linear Unit
다음에 대한 정렬 유형 열거Sort 함수.
|
ID
|
설명
|
SORT_ASCENDING
|
오름차순 정렬
|
SORT_DESCENDING
|
내림차순 정렬
행렬에서 모든 통계 함수에서 축을 지정하기 위한 열거형
|
ID
|
설명
|
AXIS_NONE
|
축이 지정되지 않았습니다. 마치 벡터인 것처럼 모든 행렬 요소에 대해 계산이 수행됩니다.Flast 메서드를 참고).
|
AXIS_HORZ
|
수평축
|
AXIS_VERT
|
수직축