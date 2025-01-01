문서화섹션
행렬 및 벡터 연산에 대한 열거형

이 섹션에서는 다양한 행렬 및 벡터 메서드에 사용되는 열거형에 대해 설명합니다.

 

ENUM_AVERAGE_MODE

평활화 타입 열거형

ID

설명

AVERAGE_NONE

평균화 없음 각 라벨에 대한 결과가 별도로 제공됨

AVERAGE_BINARY

이진 분류에 대한 라벨 1 결과

AVERAGE_MICRO

평균 오류 행렬 결과(혼동 행렬)

AVERAGE_MACRO

각 라벨의 오차 행렬 결과의 평균 결과

AVERAGE_WEIGHTED

가중 평균 결과

 

ENUM_VECTOR_NORM

vector::Norm에 대한 벡터 노름의 열거

ID

설명

VECTOR_NORM_INF

Inf norm

VECTOR_NORM_MINUS_INF

Minus Inf norm

VECTOR_NORM_P

Norm P

 

ENUM_MATRIX_NORM

matrix::Norm에 대한 행렬 노름의 열거와 matrix::Cond 행렬 조건을 얻기 위한 행렬 노름의 열거.

ID

설명

MATRIX_NORM_FROBENIUS

Frobenius norm

MATRIX_NORM_SPECTRAL

Spectral norm

MATRIX_NORM_NUCLEAR

Nuclear norm

MATRIX_NORM_INF

Inf norm

MATRIX_NORM_P1

P1 norm

MATRIX_NORM_P2

P2 norm

MATRIX_NORM_MINUS_INF

Minus Inf norm

MATRIX_NORM_MINUS_P1

Minus P1 norm

MATRIX_NORM_MINUS_P2

Minus P2 norm

 

ENUM_VECTOR_CONVOLVE

변환 vector::Convolve을 위한 열거 와 cross-correlation vector::Correlate을 위한 열거.

ID

설명

VECTOR_CONVOLVE_FULL

Convolve full

VECTOR_CONVOLVE_SAME

Convolve same

VECTOR_CONVOLVE_VALID

Convolve valid

 

ENUM_REGRESSION_METRIC

vector::RegressionMetric을 위한 회귀 메트릭의 열거.

ID

설명

REGRESSION_MAE

평균 절대 오차

REGRESSION_MSE

평균 제곱 오차

REGRESSION_RMSE

평균 제곱근 오차

REGRESSION_R2

결정계수(R-Squared)

REGRESSION_MAPE

평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류

REGRESSION_MSPE

평균(Mean) 제곱 백분율 오류

REGRESSION_RMSLE

평균 제곱근 대수 오차

REGRESSION_SMAPE

대칭 평균(Mean) 절대 백분율 오류

REGRESSION_MAXE

최대 절대 오차

REGRESSION_MEDE

중앙값 절대 오차

REGRESSION_MPD

평균 포아송 편차

REGRESSION_MGD

평균 감마 편차

REGRESSION_EXPV

설명된 분산

 

ENUM_CLASSIFICATION_METRIC

분류 문제에 대한 메트릭 열거.

ID

설명

CLASSIFICATION_ACCURACY

모든 클래스의 예측 정확도 측면에서 모델 품질

CLASSIFICATION_AVERAGE_PRECISION

모델 정확도 평균

CLASSIFICATION_BALANCED_ACCURACY

균형 잡힌 예측 정확도

CLASSIFICATION_F1

F1 스코어. 모델 정밀도와 재현율 간의 조화 평균

CLASSIFICATION_JACCARD

자카드 스코어

CLASSIFICATION_PRECISION

대상 클래스에 대한 트루 포지티브 예측의 모델 정확도

CLASSIFICATION_RECALL

모델 완성도

CLASSIFICATION_ROC_AUC

에러 커브 아래 영역

CLASSIFICATION_TOP_K_ACCURACY

k 예측 라벨 위에 나타나는 올바른 라벨의 빈도

 

ENUM_LOSS_FUNCTION

손실 함수 계산 vector::Loss을 위한 열거.

ID

설명

LOSS_MSE

평균 제곱근 오차

LOSS_MAE

평균 절대 오차

LOSS_CCE

범주형 교차 엔트로피

LOSS_BCE

이진 크로스엔트로피

LOSS_MAPE

평균 절대(Mean Absolute) 백분율 오류

LOSS_MSLE

평균 제곱 대수 오차

LOSS_KLD

쿨백-라이블러 발산

LOSS_COSINE

코사인 유사성/근접성

LOSS_POISSON

푸아송

LOSS_HINGE

힌지

LOSS_SQ_HINGE

스퀘어드 힌지

LOSS_CAT_HINGE

범주형 힌지

LOSS_LOG_COSH

하이퍼볼릭 코사인의 로그

LOSS_HUBER

후버

 

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION

활성화 함수 vector::Activation을 위한 열거와 활성화 함수 도함수 vector::Derivative을 위한 열거.

ID

설명

AF_ELU

Exponential Linear Unit

AF_EXP

지수

AF_GELU

가우시안 오차 선형 단위

AF_HARD_SIGMOID

하드 시그모이드

AF_LINEAR

선형

AF_LRELU

Leaky Rectified Linear Unit

AF_RELU

REctified Linear Unit

AF_SELU

스케일링된 지수 선형 단위

AF_SIGMOID

시그모이드

AF_SOFTMAX

소프트맥스

AF_SOFTPLUS

소프트플러스

AF_SOFTSIGN

소프트사인

AF_SWISH

스위시

AF_TANH

하이퍼볼릭 탄젠트 함수

AF_TRELU

Thresholded Rectified Linear Unit

 

ENUM_SORT_MODE

다음에 대한 정렬 유형 열거Sort 함수.

ID

설명

SORT_ASCENDING

오름차순 정렬

SORT_DESCENDING

내림차순 정렬

ENUM_MATRIX_AXIS

행렬에서 모든 통계 함수에서 축을 지정하기 위한 열거형

ID

설명

AXIS_NONE

축이 지정되지 않았습니다. 마치 벡터인 것처럼 모든 행렬 요소에 대해 계산이 수행됩니다.Flast 메서드를 참고).

AXIS_HORZ

수평축

AXIS_VERT

수직축