Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador de continuación continue
- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
Operador de continuación continue
El operador continue pasa el control al inicio del operador externo de ciclo más cercano while, do-while o for, provocando así el comienzo de la siguiente iteración. Por su acción, este operador es contrario al operador break.
Ejemplo:
//--- suma de todos los elementos no nulos
Véase también
Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos