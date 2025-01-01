DocumentaciónSecciones
Operador de continuación continue

El operador continue pasa el control al inicio del operador externo de ciclo más cercano while, do-while o for, provocando así el comienzo de la siguiente iteración. Por su acción, este operador es contrario al operador break.

Ejemplo:

//--- suma de todos los elementos no nulos
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

