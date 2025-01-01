Operador de continuación continue

El operador continue pasa el control al inicio del operador externo de ciclo más cercano while, do-while o for, provocando así el comienzo de la siguiente iteración. Por su acción, este operador es contrario al operador break.

Ejemplo:

//--- suma de todos los elementos no nulos

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

