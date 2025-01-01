DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador break 

Operador break

El operador break termina la ejecución del más cercano operador adjunto externo switch, while, do-while o for. El control se pasa al operador que sigue después del terminado. Uno de los objetivos de este operador consiste en terminar el ciclo al adjudicar un valor concreto a una variable.

Ejemplo:

//--- la búsqueda del primer elemento cero
for(i=0;i<array_size;i++)
  if(array[i]==0)
    break;

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos