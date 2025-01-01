Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador break
- Operador compuesto
- Operador-expresión
- Operador de retorno return
- Operador condicional if-else
- Operador condicional ?:
- Operador switch
- Operador cíclico while
- Operador cíclico for
- Operador cíclico do while
- Operador break
- Operador de continuación continue
- Operador de producto matricial
- Operador-creador de objetos new
- Operador-eliminador de objetos delete
Operador break
El operador break termina la ejecución del más cercano operador adjunto externo switch, while, do-while o for. El control se pasa al operador que sigue después del terminado. Uno de los objetivos de este operador consiste en terminar el ciclo al adjudicar un valor concreto a una variable.
Ejemplo:
//--- la búsqueda del primer elemento cero
Véase también
Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos