Operador break

El operador break termina la ejecución del más cercano operador adjunto externo switch, while, do-while o for. El control se pasa al operador que sigue después del terminado. Uno de los objetivos de este operador consiste en terminar el ciclo al adjudicar un valor concreto a una variable.

Ejemplo:

//--- la búsqueda del primer elemento cero

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos