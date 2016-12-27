CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendSignal Indicator - indicador para MetaTrader 5

Pankaj Bhaban
Publicado por:
Pankaj Bhaban
Visualizaciones:
1482
Ranking:
(21)
Publicado:
Después del éxito clamoroso de mi indicador TrendSignal para MetaTrader 4, que permanecía en el Top del ranking y fue descargado 90 mil veces, decidí escribir este indicador también para MetaTrader 5.

Yo recomiendo usar los períodos de tiempo superiores, como 1H — 4H, que tienen la relación riesgo/beneficio menor, y el objetivo para los cuales puede superar 2000+ pips.


Trendsignal Indicator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/880

