TrendSignal Indicator - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Pankaj Bhaban
- Просмотров:
- 3508
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
После шумного успеха моего индикатора TrendSignal для MetaTrader 4, который находился в топе рейтинга и был скачан более чем 90 тысяч раз, я решил написать этот индикатор и для MetaTrader 5.
Рекомендую использовать старшие таймфреймы — такие как 1H — 4H, у которых меньше соотношение риск/прибыль и цель по которым может быть выше 2000+ пипсов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/880
