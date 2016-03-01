CodeBaseРазделы
TrendSignal Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Pankaj Bhaban
Pankaj Bhaban
3508
(21)
После шумного успеха моего индикатора TrendSignal для MetaTrader 4, который находился в топе рейтинга и был скачан более чем 90 тысяч раз, я решил написать этот индикатор и для MetaTrader 5.

Рекомендую использовать старшие таймфреймы — такие как 1H — 4H, у которых меньше соотношение риск/прибыль и цель по которым может быть выше 2000+ пипсов.

Trendsignal Indicator

