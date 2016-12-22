Trendsignal 指标

我的 TrendSignal 指标用于 MetaTrader 4 获得巨大成功之后, 其获得了最高评分, 下载量几乎超过了九万次, 现在可以让 MetaTrader 5 得到同样的享受。

在较高的时间帧上使用 1H 和 4H, 这样产生的风险/回报最低, 目标可以高达 200+ 点。