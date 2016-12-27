Depois do enorme sucesso do meu Indicador TrendSignal para o MetaTrader 4, sendo um dos mais votados e os mais baixados, mais de 90 K de downloads, agora eu estou fazendo o mesmo para você desfrutar no MetaTrader 5.

Use em um período de tempo maior como H1 & H4 que produz um risco/recompensa menor onde o alvo poderia ser tão alto quanto 200+ pips.