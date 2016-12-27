CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Mercado Aberto - indicador para MetaTrader 5

Marcelo Hoepfner | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1117
Ranking:
(18)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Es un indicador simple que muestra el tiempo cuando el mercado está abierto.


Mercado Aberto indicator MQL5

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1893

BoDi BoDi

El indicador Standard Deviation está implementado en forma de un histograma de color.

Imp_XMA Imp_XMA

Media móvil (Moving Average - MA) con el promedio de la combinación lineal de las series temporales de entrada del precio.

TrendSignal Indicator TrendSignal Indicator

Indicador TrendSignal para MetaTrader 5.

Long Short only EA based on CExpert Long Short only EA based on CExpert

Es un Asesor Experto a base de CExpert que permite abrir sólo las órdenes largas o cortas.