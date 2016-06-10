無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendSignal指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Pankaj Bhaban
- ビュー:
- 2292
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
9万回以上ダウンロードされて最上位で評価された私のMetaTrader 4のためのTrendSignal指標の巨大な成功に続いて、それをMetaTrader 5で利用可能にしました。お楽しみください！
目標が200以上ピップスのように高くなる可能性があり、最も低いリスク/報酬をもたらす高めの1Hと4H時間枠でご使用ください。
