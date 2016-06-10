コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendSignal指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Pankaj Bhaban
発行者:
Pankaj Bhaban
ビュー:
2292
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
9万回以上ダウンロードされて最上位で評価された私のMetaTrader 4のためのTrendSignal指標の巨大な成功に続いて、それをMetaTrader 5で利用可能にしました。お楽しみください！

目標が200以上ピップスのように高くなる可能性があり、最も低いリスク/報酬をもたらす高めの1Hと4H時間枠でご使用ください。

Trendsignal指標

