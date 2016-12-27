CoensioTrader1 es un sistema automatizado, abierto, distribuido libremente y soportado de forma colectiva. Se basa en dos principios básicos del mercado. Es la tendencia de mercado y la estrategia price action.

Este sistema se apoya en el principio «caza de la tendencia» y entra en las transacciones solamente cuando surgen unas condiciones de mercado. La detección de la tendencia se realiza a través de la media móvil exponencial doble (DEMA).

Las investigaciones estadísticas ampliadas muestran que el mercado puede ser considerado como «tendencial» si por los menos tres puntos consecutivos de DEMA del mismo día apuntan en la misma dirección. En caso cuando ha sido detectado el estado tendencial del mercado, el sistema intenta encontrar el mejor punto de entrada en la dirección de la tendencia actual. El punto de entrada se calcula a base de las Bandas de Bollinger y la estrategia del movimiento del precio swing-low/swing-high, de acuerdo con la descripción que viene a continuación.

El sistema entra en la transacción Buy cada vez cuando:

en el mercado va a creciendo la tendencia «alcista»; el precio se ha alejado hacia arriba desde la banda inferior de Bollinger; ha sido registrado el movimiento del precio "swing low": Low -> Lower Low -> Higher Low.

Fig. 1. Ejemplo de la entrada en BUY

El sistema entra en la transacción Sell cada vez cuando:

en el mercado reina la tendencia «bajista»; el precio va hacia abajo desde la banda superior de Bollinger; ha sido registrado el movimiento del precio "swing high": High -> Higher High -> Lower High.

Fig. 2. Ejemplo de la entrada en Sell

El sistema está escrito en el lenguaje de programación MQL5 que ofrece la posibilidad de realizar las pruebas back precisas y realistas para el análisis de las estrategias comerciales multidivisas.

Como clave del éxito de una buena prueba back del sistema multidivisas ha sido el rechazo del EA basado en los ticks, y el uso del EA a base del temporizador. Eso protege al sistema de la detención si la divisa base del EA no recibe los ticks de precio, por ejemplo durante las «horas de descanso» en el mercado. El sistema tiene una relación adecuada de riesgo/remuneración y utiliza el mecanismo de trailing para el Stop Loss con el paso del trailing configurado (se usa el parámetro TrailingStopLossStep).

El tamaño del lote puede ser fijo (se usa el parámetro LotSize), proporcional (se usa RiskMax a base del nivel Stop Loss y riesgo de la equidad en %), o dinámico (se usa el parámetro LotBalanceDivider que cambia el tamaño del lote de acuerdo con los cambios del balance de la cuenta). Aparte de eso, el sistema incluye dos tipos diferentes de Take Profit: uno a base del nivel estándar, y otro adicional, a base del movimiento de la equidad. En el sistema comercial multidivisas, la equidad de la cuenta puede superar considerablemente su balance. Este hecho ofrece la oportunidad de cerrar todas las transacciones y obtener el beneficio actual. Este comportamiento «razonable» aumenta significativamente la rentabilidad del sistema.

Como ya ha sido mencionado antes, CoensioTrader1 es un proyecto gratuito y libre. No obstante, cada uno de sus participantes debe cooperar activamente en el perfeccionamiento del sistema. Para que eso sea posible, el sistema ha sido desarrollado de tal manera que todos los participantes del proyecto pueden prestarle las potencias computacionales de sus ordenadores. Así, cada vez que el participante del proyecto empiece la optimización del sistema, los resultados se registran, y en caso de ser interesantes, los parámetros se cargar automáticamente en el servidor Coensio para compartirlos con los demás participantes.

Los resultados más acertados se seleccionan con el uso de "CoensioIndex" que se calcula así:



CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2

donde BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / Depósito inicial

Categoría: CoensioIndex: Depósito inicial: Beneficio: Crecimiento: Factor del beneficio: Tamaño del lote: Drawdown de equidad: Drawdown del balance: Transacciones: Informe MT5: Nivel del riesgo: Usuario: 1 67.44 $100000 $15387106 15387.11% 1.49 Proporcional 18.46% $2124569 1714 N/A N/A coensio 2 47.313 $100000 $13949417 13949.42% 1.50 Proporcional 21.01% $2124569 1705 N/A N/A coensio 3 34.784 $100000 $14974811 14974.81% 1.46 Proporcional 25.11% $2595423 1772 N/A N/A coensio 4 34.599 $100000 $6394101 6394.10% 1.55 Proporcional 16.90% $955691 1666 N/A N/A coensio 5 29.316 $100000 $14295499 14295.50% 1.46 Proporcional 26.67% $2595423 1776 N/A N/A coensio 6 27.997 $100000 $14482465 14482.47% 1.45 Proporcional 27.37% $2694947 1746 N/A N/A coensio 7 24.631 $100000 $11281092 11281.09% 1.48 Proporcional 26.06% $2050079 1691 N/A N/A coensio 8 23.092 $100000 $13765372 13765.37% 1.44 Proporcional 29.31% $2694947 1749 N/A N/A coensio 9 22.436 $100000 $13684551 13684.55% 1.43 Proporcional 29.54% $2694947 1768 N/A N/A coensio 10 19.079 $100000 $1010846 1010.85% 1.50 Fijo 8.91% $80848 1588 N/A Alto coensio

Fig.3. Ejemplo del resultado de backtest (Rank=10)

Mas parámetros comerciales están disponibles aquí: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100