TrendSignal Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
Nach dem riesigen Erfolg meines TrendSignal Indikators für MetaTrader 4, der topgelistet und mit über 90 k Downloads am meisten heruntergeladen ist, mache ich nun das gleiche für MetaTrader 5 verfügbar.
Verwendung auf höheren Timeframes wie 1H & 4H, was das niedrigste Risiko/Chance-Verhältnis hat, wobei Ziele bis zu 200+ Pips sein können.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/880
