Indikatoren

TrendSignal Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Pankaj Bhaban
Veröffentlicht:
Pankaj Bhaban
Ansichten:
2189
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Nach dem riesigen Erfolg meines TrendSignal Indikators für MetaTrader 4, der topgelistet und mit über 90 k Downloads am meisten heruntergeladen ist, mache ich nun das gleiche für MetaTrader 5 verfügbar.

Verwendung auf höheren Timeframes wie 1H & 4H, was das niedrigste Risiko/Chance-Verhältnis hat, wobei Ziele bis zu 200+ Pips sein können.

TrendSignal Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/880

