Autor real:

paladin80

El principio de la construcción de este indicador, fórmulas del cálculo, interpretación, algoritmo para los EAs y parámetros propuestos fueron descritos en la revista Forex Magazine №438.

Este indicador se calcula como la diferencia entre la banda superior e inferior del indicador Bollinger Bands. Se puede descubrir que durante el movimiento de impulso del precio hacia arriba o hacia abajo, las bandas se ensanchan (se aumenta la diferencia entre ellas), y en caso del amortiguación del movimiento, se restringen (la diferencia se reduce). Según mi opinión, es imposible determinar el inicio del movimiento siguiendo este indicio, puesto que eso se hace evidente sólo al final.

La reducción del canal Bollinger Bands suele coincidir con el momento del descanso en la lucha entre los osos y los toros, y precisamente este último momento se puede utilizar para la búsqueda del punto del fin del movimiento. El indicador BoDi se traza sobre el gráfico en una ventana separada en forma de un histograma.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 17.08.2012.





Fig. 1. Indicador BoDi