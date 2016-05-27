Pon "Me gusta" y sigue las noticias
20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" - Asesor Experto para MetaTrader 4
Hace cierto tiempo, publiqué el asesor 10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer". Gracias a funyoo y su informe optimizado, que me inspiró a mejorar el asesor. Esta es la segunda versión.
Ahora podemos nombrarlo 20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer". Considero que la proporción TP/SL 20/80 es incluso mejor que 10/50 en 10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer".
Con los coefientes de martingale actualizados, adaptados a las nuevas condiciones, obtenemos una imagen aún más bonita de la curva de beneficio.
Resultados de la simulación de la estrategia desde el 01.01.2008 al 23.10.2008:
Resultados de la simulación de la estrategia desde el 01.01.2004 al 23.10.2008:
