Asesores Expertos

20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" - Asesor Experto para MetaTrader 4

Publicado:
Actualizado:
Hace cierto tiempo, publiqué el asesor 10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer". Gracias a funyoo y su informe optimizado, que me inspiró a mejorar el asesor. Esta es la segunda versión.
Ahora podemos nombrarlo 20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer". Considero que la proporción TP/SL 20/80 es incluso mejor que 10/50 en 10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer".
Con los coefientes de martingale actualizados, adaptados a las nuevas condiciones, obtenemos una imagen aún más bonita de la curva de beneficio.

Resultados de la simulación de la estrategia desde el 01.01.2008 al 23.10.2008:



01.01.2008 - 23.10.2008


Resultados de la simulación de la estrategia desde el 01.01.2004 al 23.10.2008:



01.01.2004 - 23.10.2008


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8518

