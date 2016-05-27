CodeBaseSecciones
Indicadores

BearNaked Pattern1 - indicador para MetaTrader 4

Daniel Vieira Costa | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1037
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
Autor:

Daniel Vieira Costa

La idea principal es el cruce de CCI y MA, cuando el precio cruza el valor más alto o más bajo de las franjas de Bollinger. Para otros marcos temporales será necesario regular los parámetros. Marco temporal por defecto: 5 minutos.



Recomendaciones:

  • El indicador funciona bien en el marco temporal de 5 minutos, pero si usted desea usarlo con otros, será necesario regular los parámetros.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8520

GraphOnGraph GraphOnGraph

Un indicador sencillo que representa el gráfico de un instrumento en la ventana de otro.

20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" 20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer"

Versión mejorada del asesor "10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" EA

YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo

El indicador calcula el tanto por ciento del movimiento de un grupo de parejas de divisas con respecto al inicio del día.

Indicador de nivel STOPLEVEL. Indicador de nivel STOPLEVEL.

Indicador de nivel STOPLEVEL.