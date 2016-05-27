Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BearNaked Pattern1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1037
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Daniel Vieira Costa
La idea principal es el cruce de CCI y MA, cuando el precio cruza el valor más alto o más bajo de las franjas de Bollinger. Para otros marcos temporales será necesario regular los parámetros. Marco temporal por defecto: 5 minutos.
Recomendaciones:
- El indicador funciona bien en el marco temporal de 5 minutos, pero si usted desea usarlo con otros, será necesario regular los parámetros.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8520
GraphOnGraph
Un indicador sencillo que representa el gráfico de un instrumento en la ventana de otro.20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer"
Versión mejorada del asesor "10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" EA
YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo
El indicador calcula el tanto por ciento del movimiento de un grupo de parejas de divisas con respecto al inicio del día.Indicador de nivel STOPLEVEL.
Indicador de nivel STOPLEVEL.