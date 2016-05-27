CodeBaseSecciones
GraphOnGraph - indicador para MetaTrader 4

El indicador representa dos parejas de divisas en una ventana del gráfico.

Parámetros de entrada:

symbol - nombre de la pareja de divisas añadida al gráfico principal.

timeFrame - Marco temporal de la pareja de divisas añadida al gráfico principal.

price - precio según el cual se construye el gráfico de la pareja añadida. Puede adoptar los valores de Open Close Medium

GraphOnGraph

No lo he logrado, pero querría añadir:

No sé cómo podría haber construido el gráfico de la pareja añadida con barras o velas. Dibujar la línea es muy sencillo:

    SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

Pero, ¿cómo organizar el dibujado del indicador con barras o velas?

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8519

