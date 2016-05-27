Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZerolagStochs - indicador para MetaTrader 4
El trabajo con este indicador es análogo en gran parte al cruce de dos medias móviles o al cruce de dos estocásticas.
ZerolagStochs
Archivo Zerolagstochs.mq4: este indicador se presenta en la primera interpretación, la del autor. El archivo Zerolagstochs_.mq4 es un análogo completo del indicador Zerolagstochs.mq4, pero en él las variables cuyos valores pueden cambiar se muestran como parámetros externos del indicador. ¡Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta el hecho de que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes y su selección se debe hacer con más cuidado!
