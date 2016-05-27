CodeBaseSecciones
Indicadores

ZerolagStochs - indicador para MetaTrader 4

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1079
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El trabajo con este indicador es análogo en gran parte al cruce de dos medias móviles o al cruce de dos estocásticas.

ZerolagStochs

Archivo Zerolagstochs.mq4: este indicador se presenta en la primera interpretación, la del autor. El archivo Zerolagstochs_.mq4 es un análogo completo del indicador Zerolagstochs.mq4, pero en él las variables cuyos valores pueden cambiar se muestran como parámetros externos del indicador. ¡Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta el hecho de que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes y su selección se debe hacer con más cuidado!

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8516

