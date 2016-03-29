代码库部分
与昨日趋势相反 一天二十个点 - MetaTrader 4EA

一段时间以前我发布了与"昨日趋势"相反,一天10个点的 EA. 感谢funyoo和他的优化报告, 我很受鼓舞, 加强了这个EA, 这是它的第二版.
现在我们称它为 与"昨日趋势"相反, 一天20个点. 我发现获利/止损设为20/80比"昨日趋势"相反, 一天10个点的10/50比例更好.
使用更新的马丁格尔系数, 以及新的条件我们得到的利润曲线更漂亮了.

策略测试器结果 01.01.2008 - 23.10.2008:



01.01.2008 - 23.10.2008


策略测试器结果 01.01.2004 - 23.10.2008:



01.01.2004 - 23.10.2008


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8518

