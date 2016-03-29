请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一段时间以前我发布了与"昨日趋势"相反,一天10个点的 EA. 感谢funyoo和他的优化报告, 我很受鼓舞, 加强了这个EA, 这是它的第二版.
现在我们称它为 与"昨日趋势"相反, 一天20个点. 我发现获利/止损设为20/80比"昨日趋势"相反, 一天10个点的10/50比例更好.
使用更新的马丁格尔系数, 以及新的条件我们得到的利润曲线更漂亮了.
策略测试器结果 01.01.2008 - 23.10.2008:
01.01.2008 - 23.10.2008
策略测试器结果 01.01.2004 - 23.10.2008:
01.01.2004 - 23.10.2008
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8518
ZerolagStochs
模拟两个随机震荡指标的交叉.随机震荡网络
随机震荡网络是用来解决分类问题的.
BearNaked 模式1
这是我在交易中使用的模式. 它基于 CCI/MA 和布林带.群体运动的YZCHMC_V1指标
本指标的意图是在大量的交易品种上交易, 但也不是必需的. 本指标计算一组交易品种中每个在从一天开始时增长的百分率. 这不是秘密...