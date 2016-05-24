CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

20 pips a day opposite yesterdays trend - expert para MetaTrader 4

slacktrader | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1247
Avaliação:
(6)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Há algum tempo atrás eu publiquei o EA 10 pips a day opposite "yesterday's trend". Graças ao funyoo e seu relatório de otimização eu fiquei inspirado em melhorar este EA, sendo esta a sua segunda versão.
Agora, nós podemos chamá-lo de 20 pips a day opposite "yesterday's trend". Eu achei a razão de TP/SL 20/80 melhor do que 10/50 de 10 pips a day opposite "yesterday's trend".
Com os coeficientes de Martingale atualizados e adaptados a nova condição, nós obtemos uma curva de lucro ainda mais bonita.

Resultados do Strategy Tester de 01.01.2008 - 23.10.2008:



01.01.2008 - 23.10.2008


Resultados do Strategy Tester de 01.01.2008 - 23.10.2008:



01.01.2004 - 23.10.2008


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8518

Laguerre Laguerre

Indicador de Laguerre.

ZerolagStochs ZerolagStochs

Um análogo da interseção de dois estocásticos.

GraphOnGraph GraphOnGraph

Um indicador simples que exibe o gráfico do símbolo na janela de outro símbolo.

BearNaked Pattern1 BearNaked Pattern1

É um padrão que eu uso em minhas negociações. Ele é baseado no CCI/MA e Bollinger.