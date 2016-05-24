Participe de nossa página de fãs
20 pips a day opposite yesterdays trend - expert para MetaTrader 4
1247
Há algum tempo atrás eu publiquei o EA 10 pips a day opposite "yesterday's trend". Graças ao funyoo e seu relatório de otimização eu fiquei inspirado em melhorar este EA, sendo esta a sua segunda versão.
Agora, nós podemos chamá-lo de 20 pips a day opposite "yesterday's trend". Eu achei a razão de TP/SL 20/80 melhor do que 10/50 de 10 pips a day opposite "yesterday's trend".
Com os coeficientes de Martingale atualizados e adaptados a nova condição, nós obtemos uma curva de lucro ainda mais bonita.
Resultados do Strategy Tester de 01.01.2008 - 23.10.2008:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8518
