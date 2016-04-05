CodeBaseKategorien
Verbesserte Version von 10 Pips am Tag gegen den "Vortagestrend" EA - Experte für den MetaTrader 4

Vor einiger Zeit veröffentlichte ich 10 Pips am Tag gegen den "Vortagestrend" EA. Dank an funyoo und seinen Optimierungs-Bericht wurde ich angeregt, diesen EA zu verbessern, und dies ist jetzt seine zweite Version.
Jetzt können wir es nennen 20 Pips pro Tag gegen den "Vortagestrend". Ich fand das TP / SL-Verhältnis 20/80 sogar besser als 10/50 von 10 Pips pro Tag gegen den "Vortagestrend".
Mit aktualisierten, an die neue Bedingung angepassten Martingale-Koeffizienten erhalten wir sogar eine noch bessere Gewinnkurve.

Strategie Tester Ergebnisse für 01.01.2008 - 23.10.2008:



01.01.2008 - 23.10.2008


Strategie Tester Ergebnisse für 01.01.2004 - 23.10.2008:



01.01.2004 - 23.10.2008


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8518

