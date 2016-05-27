CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1220
Ranking:
(16)
Publicado:
Laguerre.mq4 (2.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Laguerre.

Laguerre

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8517

ZerolagStochs ZerolagStochs

Un análogo del cruce de dos estocásticas

Starter Starter

Asesor Starter.

20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" 20 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer"

Versión mejorada del asesor "10 pips al día opuestos a la "tendencia de ayer" EA

GraphOnGraph GraphOnGraph

Un indicador sencillo que representa el gráfico de un instrumento en la ventana de otro.