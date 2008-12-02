CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

20 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду" - эксперт для MetaTrader 4

slacktrader | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7815
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Некторое время назад я опубликовал советник 10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду". Спасибо funyoo и его отпимизационному отчету, которым я был вдохновлен на улучшение советника. Это его вторая версия.
Теперь мы можем называть его 20 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду". Я считаю, что соотношение TP/SL 20/80 даже лучше, чем 10/50 в 10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду".
С обновленными коэффициентами мартингейла, адаптированными под новые условия, мы получаем даже более красивую картину кривой прибыли.

Результаты тестирования стратегии с 01.01.2008 по 23.10.2008:



01.01.2008 - 23.10.2008


Результаты тестирования стратегии с 01.01.2004 по 23.10.2008:



01.01.2004 - 23.10.2008


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8518

HTH Trader HTH Trader

Советник Hedge The Hedge Trader.

Два индикатора m-Fibonacci и m-Candles Два индикатора m-Fibonacci и m-Candles

Индикаторы, которые могут отображают на одном графике несколько старших таймфреймов японских свечей и фибо-уровней.

MACDVesrion2_MOD MACDVesrion2_MOD

MACDVersion2_ Mod - это модификация MACDVersion2, которая показывает некоторую дополнительную информацию.

Improve Improve

Кто-нибудь знает как улучшить приложенного советника? Заранее благодарен.