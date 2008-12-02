Ставь лайки и следи за новостями
20 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду" - эксперт для MetaTrader 4
7815
Некторое время назад я опубликовал советник 10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду". Спасибо funyoo и его отпимизационному отчету, которым я был вдохновлен на улучшение советника. Это его вторая версия.
Теперь мы можем называть его 20 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду". Я считаю, что соотношение TP/SL 20/80 даже лучше, чем 10/50 в 10 пипсов в день противоположно "вчерашнему тренду".
С обновленными коэффициентами мартингейла, адаптированными под новые условия, мы получаем даже более красивую картину кривой прибыли.
Результаты тестирования стратегии с 01.01.2008 по 23.10.2008:
Результаты тестирования стратегии с 01.01.2004 по 23.10.2008:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8518
