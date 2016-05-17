CodeBaseSecciones
Indicadores

Trend ManagerNT - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1144
Ranking:
(5)
Publicado:
Indicador TrendManagerNT. Utiliza le indicador NewTrend.

Parámetros de entrada:

extern int TM_Period=7;
extern int TM_Shift=2;
extern int MinADX=22;
extern int MinRisingADX=15;
extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10;
extern double NTMinGap=5;
extern bool risingADXoverrides=true;


Trend ManagerNT

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8474

