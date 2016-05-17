CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3 Bands - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
1019
Ranking:
(6)
Publicado:
T3_Bands2.mq4 (4.28 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador T3 Bands.


T3 Bands




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8476

VKWBIBS VKWBIBS

El indicador WKBIBS es un oscilador de nueva generación con las funciones combinadas de 2 indicadores WKB y IBS.

Trend ManagerNT Trend ManagerNT

Indicador TrendManagerNT.

Internal Bar Strength (IBS) Internal Bar Strength (IBS)

Se calcula como la media móvil de los valores de la fuerza interna de las barras.

Indicador de colores MACD TrackTrend Indicador de colores MACD TrackTrend

He hecho este indicador en colores por petición de Zet.