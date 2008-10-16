CodeBaseРазделы
Индикаторы

Trend ManagerNT - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
5101
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор TrendManagerNT. Использует индикатор NewTrend.

Входные параметры:

extern int TM_Period=7;
extern int TM_Shift=2;
extern int MinADX=22;
extern int MinRisingADX=15;
extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10;
extern double NTMinGap=5;
extern bool risingADXoverrides=true;


Trend ManagerNT

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8474

