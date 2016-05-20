CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Trend ManagerNT - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
772
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador TrendManagerNT.

Parâmetros de Entrada:

extern int TM_Period=7;
extern int TM_Shift=2;
extern int MinADX=22;
extern int MinRisingADX=15;
extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10;
extern double NTMinGap=5;
extern bool risingADXoverrides=true;


Trend ManagerNT

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8474

NewTrend_v1 NewTrend_v1

Indicador NewTrend_v1.

Indicador MACD TrackTrend Indicador MACD TrackTrend

O indicador mostra a direção da tendência em todos os timeframes na janela do gráfico.

VKWBIBS VKWBIBS

The WKBIBS indicator is a new generation oscillator with combined functions of two indicators WKB and IBS.

T3 Bands T3 Bands

Indicador T3 Bands.