Trend ManagerNT - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 772
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador TrendManagerNT.
Parâmetros de Entrada:
extern int TM_Period=7; extern int TM_Shift=2; extern int MinADX=22; extern int MinRisingADX=15; extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10; extern double NTMinGap=5; extern bool risingADXoverrides=true;
Trend ManagerNT
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8474
NewTrend_v1
Indicador NewTrend_v1.Indicador MACD TrackTrend
O indicador mostra a direção da tendência em todos os timeframes na janela do gráfico.