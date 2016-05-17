CodeBaseSecciones
Indicadores

NewTrend_v1 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
NewTrend.mq4 (3.13 KB) ver
Indicador NewTrend_v1.

Parámetros de entrada:

extern int Smooth=9;
extern int Signal=9;

NewTrend

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8473

