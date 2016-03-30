Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Trend ManagerNT - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator TrendManagerNT.
Eingabeparameter
extern int TM_Period=7; extern int TM_Shift=2; extern int MinADX=22; extern int MinRisingADX=15; extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10; extern double NTMinGap=5; extern bool risingADXoverrides=true;
Trend ManagerNT
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8474
NewTrend_v1
Indikator NewTrend_v1.Indikator MACD TrackTrend
Dieser Indikator zeigt die Trendrichtung auf allen Timeframes in einem Fenster des Charts.