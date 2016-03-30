CodeBaseKategorien
Indikatoren

Trend ManagerNT - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
790
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Indikator TrendManagerNT.

Eingabeparameter

extern int TM_Period=7;
extern int TM_Shift=2;
extern int MinADX=22;
extern int MinRisingADX=15;
extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10;
extern double NTMinGap=5;
extern bool risingADXoverrides=true;


Trend ManagerNT

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8474

